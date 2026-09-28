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Госдуме предложили расширить список нарушений для внесения в черные списки авиакомпаний

Госдуме предложили расширить список нарушений для внесения в черные списки авиакомпаний
Фото: Андрей Перечицкий/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1349626-8 о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами.

Сейчас законодательство не позволяет включать в "черные списки" "пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, проявляют агрессивное поведение и попытки устроить драку на борту воздушного судна", указали разработчики законопроекта.

В связи с этим законопроектом предлагается новый механизм защиты - односторонний отказ авиаперевозчика от заключения договора с лицом, совершившим упомянутое административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП.

В законопроекте также предлагается устранить правовой пробел, предусмотрев право перевозчика включать в "черный список" нарушителей, которым назначено наказание в виде судебного штрафа (статья 25.1 Уголовно-процессуального кодекса).

Кроме того, "учитывая недостаточную эффективность существующего механизма в отношении правонарушителей, которые повторно совершают деструктивные действия на борту воздушного судна", предлагается увеличить срок нахождения в "черных списках" от одного года до трех лет в отношении лиц, которые ранее были включены в реестр лиц, перевозка которых ограничена.

Законопроект также предусматривает право авиаперевозчика передавать другим авиаперевозчикам и получать от них сведения о пассажирах, включенных в "черные списки" "авиадебоширов".

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим отзывом. Так, в кабинете министров считают, что "для обеспечения наличия у всех авиаперевозчиков сведений об авиадебоширах необходимо установить не право, а обязанность авиаперевозчиков передавать такие сведения другим авиаперевозчикам", отметил он.

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