В Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве с Буркина-Фасо

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве России и Буркина-Фасо внесен в Госдуму.

"Стороны взаимодействуют по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также по вопросам безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, стороны договариваются о взаимодействии "в борьбе с новыми вызовами и угрозами международному миру и безопасности, в том числе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной торговлей культурными ценностями, а также транснациональной организованной преступностью".

Страны намерены сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности, в том числе в части противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в вопросах "международной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения в контексте соответствующих международных соглашений, а также поддерживают международные усилия по содействию функционированию безъядерных зон и созданию новых зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения".

"Стороны содействуют развитию двусторонних торгово-экономических связей, установлению прямых контактов между хозяйствующими субъектами обеих стран", - говорится в тексте документа.

Кроме того, страны будут сотрудничать в сферах науки и технологий, промышленности, финансов, горного дела и добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства и развития сельской местности, транспорта, информационных технологий и связи, в области коммуникаций, культуры, искусства, здравоохранения, спорта и туризма.

Соглашение было подписано в Москве 12 февраля.