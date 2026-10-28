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Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве РФ и Буркина-Фасо

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Буркина-Фасо.

Документ был подписан в Москве 12 февраля 2026 года и направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес; предусматривается, что стороны развивают отношения на основе уважения и защиты их национальных интересов, а также общепризнанных принципов норм международного права в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Соглашение среди прочего предусматривает взаимодействие по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также по вопросам безопасности, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, стороны договариваются о взаимодействии "в борьбе с новыми вызовами и угрозами международному миру и безопасности, в том числе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной торговлей культурными ценностями, а также транснациональной организованной преступностью".

Страны намерены сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности, в том числе в части противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в вопросах "международной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения в контексте соответствующих международных соглашений, а также поддерживают международные усилия по содействию функционированию безъядерных зон и созданию новых зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения", указывается в документе.

Кроме того, в соглашении говорится о сотрудничестве в сферах науки и технологий, промышленности, финансов, горного дела и добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства и развития сельской местности, транспорта, информационных технологий и связи, в области коммуникаций, культуры, искусства, здравоохранения, спорта и туризма.

В документе также предусматривается, что РФ и Буркина-Фасо будут содействовать развитию двусторонних торгово-экономических связей, установлению прямых контактов между хозяйствующими субъектами обеих стран.

Буркина-Фасо Совет Федерации
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