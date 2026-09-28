Слуцкий планирует продолжить работу в области "парламентской дипломатии"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий намерен продолжить работу в сфере парламентской дипломатии - ранее он возглавлял комитет Госдумы по международным делам. Он сказал об этом на встрече президента Владимира Путина с лидерами партий.

"Планирую продолжить работу в плоскости парламентской дипломатии, где я работаю уже почти 30 лет", - сказал он.

Он также предложил "в связи с массовой озабоченностью граждан недобросовестными управляющими компаниями, недобросовестными капитальными ремонтами, многим другим, неоправданным ростом тарифов в федеральном масштабе на услуги ЖКХ, задуматься о создании возможно в системе правительства РФ сначала федерального агентства, потом, возможно, полноценного ведомства по вопросам ЖКХ".

Слуцкий был председателем комитета Госдумы по международным делам с 2016 года. В настоящее время на этот пост выдвинут Петр Толстой от "Единой России", а Слуцкий выдвинут фракцией ЛДПР для включения в состав комитета.