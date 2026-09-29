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Горевший рыболовный сейнер отбуксировали к Петропавловску-Камчатскому

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовное судно "Триумф", горевшее у берегов Камчатки, отбуксировали поближе к Петропавловску-Камчатскому, сообщили журналистам во вторник в региональном Морском спасательном подцентре (МСПЦ).

"Спасательное судно "Суворовец" отбуксировало "Триумф" на расстояние 20 км от Петропавловска-Камчатского", - сказали в МСПЦ, отметив, что в ближайшее время "Триумф" доставят в порт краевого центра.

Как сообщалось, рыболовный сейнер "Триумф" из Приморья, на борту которого находились 29 человек, загорелся в Тихом океане у юга Камчатки вечером 25 сентября. Проходившее мимо судно "Персей" подобрало 25 моряков. Среди спасенных - семеро пострадавших. Четверо госпитализированы, двое остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У них отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей. Судьба еще четырех моряков неизвестна. Их ищут, в том числе с вертолета, но пока безрезультатно.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Петропавловск-Камчатский
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