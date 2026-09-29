Пожар на рынке в столице Камчатки локализовали на 250 "квадратах"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на промтоварном рынке по пр. 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском локализован, сообщает пресс-служба главного управление МЧС России по региону.

"Объявлена локализация пожара на площади 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, люди при пожаре, вспыхнувшем утром во вторник, не пострадали. Пожар тушат 40 человек на 11 единицах техники.

На месте развернут штаб пожаротушения. Для оценки обстановки спасатели запускали беспилотный летательный аппарат.

В МЧС считают, что наиболее вероятная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования либо электросети.