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ЕР предложила переизбрать Волошко председателем заксобрания Приморского края

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Приморского регионального политсовета партии "Единая Россия" предложил кандидатуру Антона Волошко, возглавлявшего законодательное собрание Приморья предыдущего созыва, на должность председателя заксобрания края восьмого созыва, сообщила пресс-служба краевого отделения партии.

"Одним из вопросов заседания президиума регионального политсовета "Единой России" стало определение кандидатуры для последующего избрания на должность председателя законодательного собрания Приморского края. Президиум предложил кандидатуру Антона Волошко", - говорится в сообщении.

Также его кандидатура определена для последующего избрания руководителем фракции "Единой России" в краевом парламенте.

На заседании регионального политсовета сформирована фракция "Единой России" в краевом заксобрании, в нее по итогам прошедших 18-20 сентября выборов войдут 32 депутата. Из них шесть избраны по единому округу, еще 26 представителей партии прошли по одномандатным округам. В предыдущем созыве единороссы получили 23 мандата из 40.

Представители КПРФ получили пять мест в краевом парламенте нового созыва, а ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди" - по одному.

Первое заседание Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва пройдет 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать председателя Заксобрания и его заместителей, а также утвердить составы профильных комитетов и их председателей.

Волошко был избран спикером Заксобрания Приморья в ноябре 2023 года - после того, как Александр Ролик, занимавший пост председателя Законодательного собрания Приморья с 2016 года, был назначен сенатором от правительства региона и сложил депутатские полномочия. До избрания в Законодательное собрание Приморья Волошко занимал пост вице-губернатора Приморского края и курировал вопросы внутренней политики.

Единая Россия Приморье Антон Волошко
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