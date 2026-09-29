Три человека погибли, один пострадал в массовом ДТП в центре Красноярска

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Авария с участием шести автомобилей унесла жизнь троих девушек в центре Красноярска, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю во вторник.

"По предварительной информации, сегодня утром на улице Дубровинского недалеко от Николаевского моста произошло ДТП с участием шести автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, спровоцировавшее последующие аварии", - говорится в сообщении.

На данный момент известно о трех погибших девушках 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Кроме того, госпитализирован один мужчина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и инспекторы ДПС.