Белгородский облсуд приговорил гражданина Украины к 19 годам по обвинению в шпионаже

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима гражданина Украины, признав его виновным в передаче Главному управлению разведки украинского Минобороны сведений о местоположении российских военных, дислоцированных в приграничье, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, осужденный - уроженец Закарпатской области - был завербован в мессенджере сотрудниками ГУР и за вознаграждение он передавал разведке координаты расположения военнослужащих и военной техники ВС России, дислоцированных в приграничной зоне Белгородской области.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил в его отношении уголовное дело по признакам преступления по статье 276 УК (шпионаж).