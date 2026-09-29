Минобороны сообщило об ударе по локомотивному депо в Киеве

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, в Киеве поражено локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", заявили в Минобороны.

По данным ведомства, удар также нанесен по центру обработки данных "Бимобайл", обеспечивающего передачу информации, в том числе в интересах ВСУ.

В Минобороны добавили, что в Киеве в ходе ночных ударов также поражен центр обработки данных "Парковый" - обеспечивавший обработку данных в государственных и коммерческих сервисах, в том числе в интересах украинской армии.

В Киевской области целью ударов был складской терминал "Белогородка", где, по дмнным Минобороны, производят и хранят БПЛА самолетного типа.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - заявили военные.