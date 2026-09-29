Военные сообщили о поражении двух украинских сухогрузов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью нанесены удары по сухогрузу в порту Одессы и инфраструктуре порта Измаил.

В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения.

"В порту Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставившее военное имущество для обеспечения ВСУ", - сообщило ведомство.

На переходе морем нанесено поражение морскому судну типа "сухогруз", перевозившему военные грузы в Одессу.