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Главред сибирской редакции "Коммерсанта" госпитализирован после ДТП

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор сибирской редакции газеты "Коммерсантъ" Михаил Кичанов вечером 24 сентября попал в ДТП в Новосибирске, перенес сложную операцию и остается в больнице, сообщило издание.

"Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего", - говорится в публикации.

В областном ГУ МВД сообщили,что ДТП произошло 24 сентября около 19:00 у дома №56 по улице Инской. Предварительно установлено, что 46-летний водитель Honda, двигаясь со стороны улицы Восход сбил человека, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадал пешеход, 51-летний житель Новосибирска. По факту происшествия сотрудниками Госавтоиснпекции возбуждено административное дело.

МВД Новосибирск Коммерсантъ
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