Зюганов избран главой фракции КПРФ в Госдуме

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции во вторник единогласно избран руководителем думской фракции в Госдуме девятого созыва.

Кандидатура Ивана Мельникова предложена на должность первого зампредседателя Госдумы, передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании фракции была поддержана кандидатура Дмитрия Новикова в качестве альтернативы на пост председателя Госдумы девятого созыва.

Кроме того, фракция КПРФ выдвинула кандидатов на должности председателей пяти комитетов в девятом созыве Госдумы.

Согласно предложению фракции, комитет по собственности должен возглавить Сергей Гаврилов, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - Леонид Калашников, комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства - Нина Останина, комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов, по аграрным вопросам - Владимир Кашин.

Окончательно кандидатов на должности председателей комитетов утвердит Госдума на своем первом заседании, которое состоится 30 сентября.



