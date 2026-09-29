Правительство разрабатывает программу развития ЦОДов в России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство разрабатывает программу развития центров обработки данных (ЦОД), которая будет предусматривать как вопросы их проектирования, так и обеспечения электроэнергией, заявил на "Московском стартап саммите" вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Мы сейчас занимаемся тем, что разрабатываем программу развития центров обработки данных в Российской Федерации - естественно, начиная от энергетики и заканчивая более упрощенными сценариями проектирования центров обработки данных", - сказал он.

По его словам, развитие цифровизации и внедрение искусственного интеллекта требует все большего объема мощностей. Российский рынок дата-центров растет 15-20% в год, но этого недостаточно, уверен Григоренко.

"Мы хотим больше, потому что использование искусственного интеллекта в обычном софте - это минимум х2 раза к объемам мощностей, которые требуются на соответствующее программное обеспечение", - отметил он.

"На сегодняшний день идет мировая конкуренция за мощности. Без мощностей, без инфраструктуры вся цифровизация, развитие цифровизации, естественно, меркнет, останавливается, потому что все, что живет в цифровом мире, и вообще весь цифровой мир живет на мощностях. И, конечно, наша задача - увеличивать количество и вообще объем мощностей в Российской Федерации", - заявил Григоренко.