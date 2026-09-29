ФРП увеличил лимит по льготным займам на проекты развития до 2 млрд рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Максимальная сумма займа, выдаваемого Фондом развития промышленности по программе "Проекты развития", увеличена до 2 млрд рублей с 1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба фонда, это решение принял наблюдательный совет ФРП.

После изменения лимита сумма займа по программе "Проекты развития" составляет от 100 млн до 2 млрд рублей. Остальные параметры программы не изменились: срок займа - до пяти лет, процентная ставка - 1%, 3% или 5% годовых, доля собственных инвестиций компании в проект - не менее 20% от его общего бюджета.

В рамках программы "Проекты развития" средства ФРП можно направить на запуск производства новой продукции, создание и модернизацию производственных мощностей, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов, а также на ряд других инвестиционных задач. Программа ориентирована на создание производств продукции, включенной в реестр национальных проектов техлидерства и в основном относящейся к машиностроению, химической, фармацевтической и медицинской промышленности.

Как отметил директор ФРП Роман Петруца, , на эту программу приходится более 45% всех профинансированных фондом проектов.