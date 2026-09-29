Минобороны РФ заявило об ударах по украинским объектам энергетики и складам горючего

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.