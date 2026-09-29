Суд отклонил иск Минпромторга к "Русал Тайшетскому алюминиевому заводу" на 619 млн рублей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 24 сентября отклонил иск Минпромторга России о взыскании с ООО "Русал Тайшетский алюминиевый завод" (Иркутская область) 619,2 млн рублей.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности заседания пока не опубликованы.

Третье лицо - международная компания ПАО "Объединенная компания "Русал" (Калининград).

Строительство Тайшетского завода - крупнейший стратегический проект "Русала". В декабре 2021 года была введена в эксплуатацию первая очередь предприятия на 428,5 тысяч тонн алюминия в год. Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей.