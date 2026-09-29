Лавров отметил отсутствие обнадеживающих заявлений США по дипсобственности РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США не делают никаких обнадеживающих заявлений по вопросу возвращения России ее дипломатической собственности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали", - сказал Лавров журналистам "на полях" XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".



