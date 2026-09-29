Поиск

Журналист Юрий Дудь заочно арестован в Москве за оправдание терроризма

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом) по уголовному делу о пропаганде и оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В РоссииРосфинмониторинг внес журналиста Дудя в перечень террористов и экстремистовЧитать подробнее

"Суд избрал в отношении Дудя Юрия Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ или в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Дудь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет заключения.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов, в ноябре мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

23 сентября этого года Дудь внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Юрий Дудь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналист Юрий Дудь заочно арестован в Москве за оправдание терроризма

Штрафы за нарушение ПДД можно будет оперативно получать в мессенджере Мах

Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей

 Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей

В Крыму поднявшаяся вода заблокировала в Красной пещере четырех туристов

Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов

 Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов

В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

 В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

Губернатор Орловской области и глава Хакасии отказались от депутатских мандатов

Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан

 Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан

Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

 Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

ВТБ в августе удвоил прибыль по МСФО на фоне улучшения результата по фининструментам и оптимизации расходов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12001 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3800 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов