Журналист Юрий Дудь заочно арестован в Москве за оправдание терроризма

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом) по уголовному делу о пропаганде и оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд избрал в отношении Дудя Юрия Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ или в случае его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории РФ", - сообщили в суде.

Дудь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет заключения.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов, в ноябре мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

23 сентября этого года Дудь внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.