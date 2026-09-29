Лавров заявил, что Европа ведет войну против России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - савкммкУ РФ нет сомнений, что Европа ведет войну против нее, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

"Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, а они потом по нам стреляют? Если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, называйте это как угодно, но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорим", - сказал Лавров журналистам "на полях" XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Так он, в частности, ответил на вопрос, признает ли российская сторона "проведение гибридной войны против западных стран".

Он отметил: "Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против РФ, то мы прибегаем к грубой силе для подавления прямой угрозы нам".