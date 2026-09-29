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РФ договорилась с Рубио о скорых контактах по взаимным раздражителям

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нового раунда российско-американских контактов по раздражителям еще было, но есть договоренность о его скором проведении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Контакты пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место", - сказал Лавров журналистам "на полях" дискуссионного клуба "Валдай" во вторник.

Как пояснил глава МИД РФ, "речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши - в Соединенных Штатах и американские - в Российской Федерации".

МИД РФ Марко Рубио Сергей Лавров США
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