РФ договорилась с Рубио о скорых контактах по взаимным раздражителям

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Нового раунда российско-американских контактов по раздражителям еще было, но есть договоренность о его скором проведении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Контакты пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место", - сказал Лавров журналистам "на полях" дискуссионного клуба "Валдай" во вторник.

Как пояснил глава МИД РФ, "речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши - в Соединенных Штатах и американские - в Российской Федерации".