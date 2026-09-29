В военной доктрине России есть ответ на планы Польши разместить ракеты Patriot

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно изучить российскую военную доктрину, отвечая на вопрос о планах Польши разместить производство ракет Patriot на своей территории.

"На этот счет у нас есть доктрина военная, которую президент неоднократно цитировал. Призываем внимательно изучить соответствующий раздел этого этого важнейшего документа", - сказал он журналистам на полях XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".