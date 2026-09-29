Роснедра в 2027-2028 годах проведут переоценку ресурсов нефти и газа в России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Роснедра в 2027 году приступят к количественной оценке российских ресурсов по углеводородному сырью, сообщила "Интерфаксу" начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.

"В следующем году начнем в целом по России пересчитывать ресурсы, с учетом всех работ, которые за это время были проведены, - и недропользователями, и нами. Переоценка обычно идет два года: думаю, что в 2029-м мы утвердим уже новые данные о ресурсах", - сказала она в кулуарах конференции "Подземные воды. Подземные сооружения 2026".

Последняя количественная оценка ресурсов нефти и газа в стране проводилась в 2017 году.