Дипломаты России и Индии обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин во вторник принял посла Индии в РФ Виная Кумара, сообщили в МИД.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

Указывается, что в ходе встречи "предметно обсуждена ситуация вокруг Украины".

"Индийскому дипломату изложены российские оценки текущей обстановки. Подчеркнута неприемлемость линии киевского режима и его европейских спонсоров, реализующих курс на препятствие политико-дипломатическому урегулированию и вооруженную эскалацию, в том числе в Азово-Черноморской акватории", - пояснили на Смоленской площади.

Как отмечается в сообщении, была "акцентирована принципиальная позиция Москвы о необходимости справедливого и устойчивого разрешения кризиса путём устранения его первопричин, связанных прежде всего с намерением Запада нанести России "стратегическое поражение", используя Украину как инструмент".

В МИД пояснили, что беседа состоялась по просьбе индийского дипломата и "прошла в дружественной атмосфере, характерной для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства".