Патрушев заявил, что Морской центр обеспечит переход РФ к комплексной системе развития технологий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что для перехода к новым принципам реализации национальной морской политики и к комплексной системе развития морских технологий необходимо создание единой среды, которой станет создаваемый Морской центр.

"В сложных геополитических и геоэкономических условиях Россия должна создавать собственную модель развития морского потенциала, нацеленную на обеспечение технологического суверенитета и технологического лидерства страны в сфере морской деятельности", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии во вторник.

"В сложившихся условиях требуется переход к новым принципам реализации национальной морской политики и создание комплексной системы развития морских технологий и инфраструктурного развития страны с учётом её пространственных особенностей. Необходимо формирование единой среды, консолидирующей развитие флота, транспортной и портовой инфраструктуры с опережающей подготовкой кадров и разработкой морских технологий, обеспечением их внедрения в производство в кратчайшие сроки" , - заявил помощник главы государства.

Патрушев сообщил, что для решения этих и других задач необходимо создать Морской центр, который станет инструментом практической реализации целей и задач национальной морской политики. "Он (Морской центр - ИФ) должен обеспечивать синхронизацию решения государственных задач по развитию морской деятельности с процессами исследований, проектирования, испытаний, серийного производства и эксплуатации, взяв на себя функции перевода межведомственных решений в практическую плоскость и внедрения их в производство", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что управленческая модель развития морского потенциала и управления морской деятельностью должна базироваться на координации и объединении усилий всех субъектов управления морской деятельностью, их нацеленности на результат и ответственности за его достижение.

Патрушев сообщил, что ключевая опорная инфраструктура Центра будет размещаться в Санкт-Петербурге.

"В перспективе Морской центр должен иметь территориально-распределенную структуру, чтобы практическое внедрение результатов его деятельности, базируясь на морском пространственном планировании, обеспечивало потребности всех морских бассейнов России", - отметил глава Морской коллегии.

По его словам, при этой новой модели президент РФ будет определять приоритетные направления национальной морской политики, а правительство обеспечивать реализацию приоритетных направлений развития морской деятельности.

"При создании Морского центра важно не дублировать уже действующие механизмы, а связать их между собой и чётко распределить ответственность между участниками. Предлагаемая архитектура Центра в целом исходит из этой логики", - сказал в ходе заседания первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, в частности, НИЦ имени Крылова будет отвечать за экспертизу ключевых технических решений и проектов строительства кораблей, судов и другой морской техники, Курчатовский институт - за формирование научно- технологического задела двойного назначения по критическим направлениям. "Предлагаемый к созданию образовательный кампус состыкует исследования с подготовкой кадров. Также хотел бы поддержать учреждение научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок", - добавил Мантуров.

"Для нас особенно важным является сопряжение работы Морского центра с планами обновления гражданского флота и возможностями промышленность. Это позволит заранее определять потребность в новых технологиях и оборудовании, планировать загрузку и развитие мощностей", - отметил первый вице-премьер.