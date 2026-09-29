Поиск

Патрушев заявил, что Морской центр обеспечит переход РФ к комплексной системе развития технологий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что для перехода к новым принципам реализации национальной морской политики и к комплексной системе развития морских технологий необходимо создание единой среды, которой станет создаваемый Морской центр.

"В сложных геополитических и геоэкономических условиях Россия должна создавать собственную модель развития морского потенциала, нацеленную на обеспечение технологического суверенитета и технологического лидерства страны в сфере морской деятельности", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии во вторник.

"В сложившихся условиях требуется переход к новым принципам реализации национальной морской политики и создание комплексной системы развития морских технологий и инфраструктурного развития страны с учётом её пространственных особенностей. Необходимо формирование единой среды, консолидирующей развитие флота, транспортной и портовой инфраструктуры с опережающей подготовкой кадров и разработкой морских технологий, обеспечением их внедрения в производство в кратчайшие сроки" , - заявил помощник главы государства.

Патрушев сообщил, что для решения этих и других задач необходимо создать Морской центр, который станет инструментом практической реализации целей и задач национальной морской политики. "Он (Морской центр - ИФ) должен обеспечивать синхронизацию решения государственных задач по развитию морской деятельности с процессами исследований, проектирования, испытаний, серийного производства и эксплуатации, взяв на себя функции перевода межведомственных решений в практическую плоскость и внедрения их в производство", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что управленческая модель развития морского потенциала и управления морской деятельностью должна базироваться на координации и объединении усилий всех субъектов управления морской деятельностью, их нацеленности на результат и ответственности за его достижение.

Патрушев сообщил, что ключевая опорная инфраструктура Центра будет размещаться в Санкт-Петербурге.

"В перспективе Морской центр должен иметь территориально-распределенную структуру, чтобы практическое внедрение результатов его деятельности, базируясь на морском пространственном планировании, обеспечивало потребности всех морских бассейнов России", - отметил глава Морской коллегии.

По его словам, при этой новой модели президент РФ будет определять приоритетные направления национальной морской политики, а правительство обеспечивать реализацию приоритетных направлений развития морской деятельности.

"При создании Морского центра важно не дублировать уже действующие механизмы, а связать их между собой и чётко распределить ответственность между участниками. Предлагаемая архитектура Центра в целом исходит из этой логики", - сказал в ходе заседания первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, в частности, НИЦ имени Крылова будет отвечать за экспертизу ключевых технических решений и проектов строительства кораблей, судов и другой морской техники, Курчатовский институт - за формирование научно- технологического задела двойного назначения по критическим направлениям. "Предлагаемый к созданию образовательный кампус состыкует исследования с подготовкой кадров. Также хотел бы поддержать учреждение научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок", - добавил Мантуров.

"Для нас особенно важным является сопряжение работы Морского центра с планами обновления гражданского флота и возможностями промышленность. Это позволит заранее определять потребность в новых технологиях и оборудовании, планировать загрузку и развитие мощностей", - отметил первый вице-премьер.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

 Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

 Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Журналист Юрий Дудь заочно арестован в Москве за оправдание терроризма

Штрафы за нарушение ПДД можно будет оперативно получать в мессенджере Мах

Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей

 Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей

В Крыму поднявшаяся вода заблокировала в Красной пещере четырех туристов

Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов

 Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов

В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

 В Кремле заявили, что решения по активам иностранных компаний не нацелены на смену владельца

Губернатор Орловской области и глава Хакасии отказались от депутатских мандатов

Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан

 Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12002 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3800 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов