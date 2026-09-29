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Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Володина на пост председателя Госдумы
Вячеслав Володин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фракция партии "Единая Россия" в Государственной Думе выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Думы девятого созыва.

Решение было принято на заседании фракции во вторник, передает корреспондент "Интерфакса".

Первым заместителем председателя Госдумы фракция выдвинула Ирину Яровую, а вице-спикерами - Александра Жукова, Владимира Васильева, Алексея Гордеева, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко и Виталия Савельева.

Володин занимает пост спикера Госдумы с октября 2016 года, седьмого созыва палаты парламента. С 1999 года он был депутатом Госдумы, с 2007 по 2010 год - вице-спикером Госдумы, с 2010 года - заместителем председателя правительства РФ, с 2011 года - первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Кандидатуру Володина поддержал президент Владимир Путин на встрече 28 сентября с руководителями партий, прошедших в девятый созыв Думы.

"Я, со своей стороны, полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной Думы следующего созыва", - сказал Путин на встрече.

Он отметил, что Володин "выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, очень по-партнерски, и атмосфера была и принципиальной, и деловой".

Во время встречи председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сказал, что в рамках проведенного совместного заседания бюро Высшего совета и президиума Генерального совета партии принято решение поддержать Володина на должность председателя Государственной Думы, "имея в виду вашу (Путина) позицию (по этому вопросу)".

Присутствовавшие на встрече представители думской оппозиции тоже положительно оценили работу Володина на посту председателя Госдумы в предыдущие созывы и высказались в поддержку его кандидатуры.

Госдума Единая Россия Вячеслав Володин
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