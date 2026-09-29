Кобылкин избран руководителем думской фракции "Единой России"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Дмитрий Кобылкин избран руководителем фракции "Единой России" в Госдуме. Это решение фракция приняла 29 сентября.

Первыми замруководителя фракции избраны Вячеслав Макаров (по организационной работе), Дмитрий Вяткин (по законопроектной деятельности).

Заместителями руководителя фракции в качестве руководителей внутрифракционных групп избраны Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов, Виктор Селиверстов.

Замруководителя фракции по направлениям избраны Дмитрий Афанасьев, Денис Кравченко, Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Жанна Рябцева, Дарья Лантратова.

Решение о структуре фракции "Единая Россия" в Госдуме ранее принято единогласно на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России". Предложения по кандидатурам руководителей фракции до этого выдвинул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии.