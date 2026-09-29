У "Росатома" есть технический план возможного поэтапного запуска блоков ЗАЭС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сформирован технический план возможного поэтапного запуска энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"У нас этот план есть и в головах, и на бумаге. Он утверждён приказом генерального директора госкорпорации "Росатом", и мы придём к нему, к плану по выходу на мощность, при малейшей возможности, при снятии военных рисков. К сожалению, пока они только нарастают", - сказал Лихачев на брифинге по итогам визита в Ереван.

По его словам, идёт нарастание ударов по инфраструктуре города Энергодара, где расположена АЭС.

"К сожалению, здесь попираются основные принципы МАГАТЭ, потому что всегда считалось, что город атомщиков, социальная инфраструктура станции является неотъемлемой частью безопасности, и мы обязаны предоставить условия, которые позволяют в нормальной обстановке эксплуатировать блок", - сказал Лихачев.

"Станция в безопасном состоянии, мы делаем всё, чтобы обеспечить эту безопасную работу и в ближайшие месяцы, но главная наша цель, главная наша задача - это, конечно, подъём станции на мощность", - добавил он.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").