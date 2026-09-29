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"Новые люди" выдвинули кандидатов на должности глав трех комитетов Госдумы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фракция "Новые люди" выдвинула своих кандидатов на должности глав комитетов Госдумы по малому и среднему предпринимательству, туризму и экологии.

"В новом созыве депутаты фракции будут руководить тремя комитетами: Тимур Каноков - по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Станислав Дружинин - по малому и среднему предпринимательству, Елена Панова - по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды", - сообщила пресс-служба фракции.

Эти назначения должна утвердить Госдума.

В прошлом созыве кандидаты от фракции возглавляли два комитета - по малому и среднему предпринимательству (Александр Демин) и по туризму (Сангаджи Тарбаев).

Фракция "Новых людей" будет состоять из 19 депутатов, избранных по партийному списку (на шесть больше, чем в Думе прошлого созыва), и одного одномандатника Сергея Курбатова, сообщил на заседании фракции глава партии и фракции Алексей Нечаев. Первым замруководителя фракции будет Владислав Даванков, замруководителя фракции - Сардана Авксентьева.

Фракция стала четвертой по численности депутатов в Госдуме, обойдя "Справедливую Россию", отмечается в релизе.

В 10 комитетах также члены фракции будут присутствовать в качестве первых заместителей председателей комитетов: Сардана Авксентьева - в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Георгий Арапов - в комитете по контролю, Александр Демин - в комитете по экономической политике, Ярослав Самылин - в комитете по промышленности и торговле, Сангаджи Тарбаев - в комитете по просвещению, Сергей Курбатов - в комитете по охране здоровья, Александр Скоробогатько -в комитете по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, Павел Корытников - в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, Дарья Кислицына - в комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роза Чемерис - в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Заместителями председателей двух комитетов станут Сергей Власов - по международным делам и Максим Гулин - по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Членами комитетов будут Владислав Даванков - по бюджету и налогам, Амир Хамитов - по физической культуре и спорту, Илья Горбашев - по науке и высшему образованию, Ольга Степченко - по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутаты от "Новых людей" также будут работать в трех комиссиях: по вопросам этики, по обеспечению жилищных прав и по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами Госдумы.

Новые люди Госдума Тимур Каноков Владислав Даванков Станислав Дружинин Елена Панова
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