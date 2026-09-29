Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" на заседании во вторник выдвинула кандидатов на посты председателей комитетов Госдумы девятого созыва.

Так, на должность председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам выдвинут Андрей Макаров; комитета по энергетике - Николай Шульгинов; комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству - Павел Крашенинников; комитета по экономической политике - Максим Топилин; комитета по обороне - Владимир Касатонов; комитета по уголовному и административному законодательству - Юрий Петров; комитета по просвещению - Ирина Белых; комитета по молодежной политике - Владислав Головин; комитета по контролю - Олег Морозов; комитета по информационной политике - Сергей Боярский.

На должность председателя комитета по культуре выдвинута Ольга Казакова; комитета по транспорту - Евгений Москвичев; комитета по промышленности и торговле - Владимир Гутенёв; комитета по строительству и ЖКХ - Сергей Пахомов; комитета по делам национальностей - Владимир Иванов; комитета по физической культуре и спорту - Олег Матыцин; комитета по безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев; комитета по международным делам - Пётр Толстой; комитета по региональной политике и местному самоуправлению - Ирина Гусева; комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту - Александр Сидякин.

Таким образом, в рамках так называемого "пакетного соглашения" из 34 комитетов Госдумы нового созыва 20 комитетов будут возглавлять представители парламентского большинства.

Кроме того, фракция "Единая Россия" на заседании во вторник выдвинула кандидатуры на должности председателей комиссий Госдумы нового созыва. Предложены: Виктор Пинский - на должность комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы; Валентина Терешкова - комиссии по вопросам депутатской этики; Эрнест Валеев - комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.

Всего в Госдуме девятого созыва предполагается работа четырех комиссий, сообщил ранее председатель временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский.