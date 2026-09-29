Первое заседание Думы откроет единоросс Петров

Старейшим депутатом является Ресин, но он уступил миссию Петрову

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Открывать первое заседание Госдумы девятого созыва будет депутат от фракции "Единая Россия" Юрий Петров, сказал "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

"Согласно регламенту первое заседание Госдумы нового созыва открывает старейший депутат. Все фракции предложили своих кандидатов. От "Единой России" предложена кандидатура Юрия Петрова", - сказал собеседник агентства.

Источник агентства в Госдуме также пояснил, что "старейшим депутатом в Госдуме девятого созыва на сегодня является Владимир Ресин (ему 90 лет), но он принял решение уступить эту миссию Петрову".

Юрий Петров - российский юрист, государственный деятель и депутат Госдумы нескольких созывов от партии "Единая Россия". Он родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде, ему 79 лет.