Володин высказался за взаимодействие между фракциями Госдумы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Конструктивное взаимодействие парламентского большинства с оппозиционными фракциями повышает качество работы Думы, считает выдвинутый на должность председателя Госдумы Вячеслав Володина.

"Мы в будущем продолжим работу, делая все для повышения эффективности и тех комитетов, где во главе стоят оппозиционные фракции", - сказал Володин на заседании фракции "Единая Россия" во вторник.

По его словам, "это значит, все группы избирателей, независимо от того, за какую они партию голосовали, будут иметь конкретные рычаги влияния на власть, будут иметь коммуникации", а политические силы, представленные в Думе, "будут участвовать в управлении страной, хотя и представляют оппозиционный спектр".

По мнению Володина, такая конструкция позволяет выйти на повышение качества работы в целом Госдумы.

"Если будет понимание между политическими фракциями важности рассматриваемого вопроса или принимаемого решения независимо даже от позиции, мы выйдем из любой ситуации более сильными, потому что все наши проблемы всегда были из-за раскола элит, из-за слабости власти, из-за нежелания слышать друг друга, из-за элементарного предательства, потому что извне Россию победить невозможно", - добавил Володин.