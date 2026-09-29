Дмитриев провел встречи, на которых были сотрудники Минфина и Минэнерго США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречи в Вашингтоне в дополнение к переговорам в Нью-Йорке с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

На встречах, как отметили собеседники агентства, также присутствовали представители Минфина и Минэнерго США. Среди обсуждавшихся тем - российско-американское экономическое и энергетическое сотрудничество, сказали источники.