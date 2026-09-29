Минобороны сообщило о крушении Ту-95 в Амурской области и гибели шести человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что во вторник в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95.

"Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

"Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России", - сообщили военные.



