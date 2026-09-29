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Около 8 млн акций ПАО "Русагро" взысканы с родственников Мошковича в доход РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы передал государству еще около 8 млн акций ПАО "Русагро" в рамках второго антикоррупционного иска Генпрокуратуры к родственникам основателя компании Вадима Мошковича и гендиректора Максима Басова.

"Обратить в доход Российской Федерации 5 701 814 штук обыкновенных акций номиналом 2,5 рублей ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Трибунской Юлией Николаевной, 2 266 518 штук обыкновенных акций номиналом 2,5 рублей ПАО "Группа "Русагро", зарегистрированных за Трибунским Сергеем Андреевичем", - огласила судья Ольга Лапина.

После заседания защита заявила, что не согласна с решением суда и обжалует его в Мосгорсуде.

По данным надзорного ведомства, в целях облегчения условий для вывода активов в недружественные юрисдикции Басов по указанию Мошковича разработал новую систему управления холдингом. Для этого Мошкович через Басова намеренно осуществил размытие контрольного пакета акций ГК "Русагро" путем введения в состав участников холдинга Трибунской (сестры), Трибунского (племянника) и номинального оформления на них акций ПАО "Группа "Русагро".

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Русагро Вадим Мошкович
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