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Суд конфисковал 3 млрд руб. экс-главы "Русагро" и более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. экс-жены Мошковича

В счет погашения в доход государства обращены принадлежащие Басову акции в ряде крупных компаний

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-супруге основателя ПАО "Русагро" Вадима Мошковича и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

"Взыскать с Басова Максима Дмитриевича денежные средства в размере 3 070 727 513 рублей, обратив их в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем", - огласила решение судья.

Согласно решению, в счет частичного погашения данного требования государству переданы денежные средства, размещенные на его банковских счетах в общей сумме более 147 млн руб., а также принадлежащие Басову ценные бумаги ряда компаний. Так, в доход государства переданы около 70 тыс. акций "Лукойла", 30,4 тыс. акций "Яндекса", 200,8 тыс. акций "Норильского никеля", порядка 560 тыс. "Магнитогорского металлургического комбината", более 2,3 млн обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Сбербанк", более 1,3 млн акций ПАО "Газпром", а также шесть облигаций банка ВТБ номиналом 10 млн рублей.

Также в рамках иска суд передал РФ денежные средства бывшей супруги Мошковича, Натальи Быковской, размещенные на банковских счетах. Согласно решению, конфискованы более 364 млн юаней и 35,1 млн руб.


Русагро Максим Басов Наталья Быковская Вадим Мошкович
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Суд конфисковал 3 млрд руб. экс-главы "Русагро" и более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. экс-жены Мошковича

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