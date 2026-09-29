Экипаж Ту-95 отвел самолет от жилых домов перед крушением в Амурской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж военного самолета Ту-95, разбившегося в Амурской области, уводил его от жилых домов, сообщает региональное правительство.

"При выполнении учебно-тренировочного полёта рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолёт Ту-95. Экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолёт от жилых домов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95. Отмечалось, что самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение.