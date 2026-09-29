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Дипломаты из РФ и ОАЭ обсудили укрепление отношений в сфере образования

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко во вторник принял делегацию Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша (ОАЭ) во главе с заместителем ее генерального директора Мухаммедом Аль-Дахери, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе встречи, в которой также участвовал Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мохаммад Аль-Джабер, были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления российско-эмиратского стратегического партнерства, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования", - сообщили в МИД РФ.

Там также рассказали, что по просьбе членов эмиратской делегации Борисенко поделился российскими оценками, касающимися развития военно-политической обстановки в зоне Персидского залива и других актуальных аспектов ближневосточной повестки дня.

МИД РФ
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