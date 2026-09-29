Пассажирооборот авиакомпаний РФ в августе снизился на 3,9%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в августе 2026 года снизился на 3,9% относительно того же месяца прошлого года, до 28,8 млрд пассажиро-километров (пкм), сообщается в данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс".

За восемь месяцев показатель оказался на 1,2% меньше, составив 188,4 млрд пкм.

Как сообщалось, пассажирооборот группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу", занимает около половины авиарынка РФ) в августе увеличился на 3,4%, до 16,7 млрд пкм; за январь-август - на 4,6%, до 107,5 млрд пкм.