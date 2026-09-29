Путин назвал неприемлемым навязывание сербам условий в нарушение Дейтонских соглашений

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия считает неприемлемым навязывание сербскому народу условий, нарушающих Дейтонские соглашения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам хорошо известно, что сербы не требуют для себя никакого эксклюзива, не требуют исключений из правил. Наоборот, вы настроены на выполнение всех договоренностей, всех ранее заключенных соглашений. Вы упомянули о Дейтоне. Вы для себя (...) не требуете ничего особенного, только исполнения принятых решений на международном уровне", - сказал Путин на встрече с министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.

Он подчеркнул: "А навязывание сербам какой-то посторонней воли, тем более в нарушение принятых ранее международных договоренностей, мы считаем неприемлемым".

По словам Додика, "Дейтонское соглашение фактически провалилось". "Хуже отношений внутри Боснии и Герцеговины никогда не было. Даже после войны сразу отношения между народами были лучше, чем сейчас. И я думаю, Боснии и Герцеговине очень тяжело будет выстоять на этом пути, но мы по-прежнему привержены миру, стабильности, и мы будем на это направлять все наши политические акции", - сказал он.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) продолжит бороться с любыми внешними влияниями и попытками навязать сербскому народу введение санкций в отношении России. "До сих пор Босния и Герцеговина этого не сделала. Мы и далее поддерживаем наш военный нейтралитет. Мы сейчас требуем от стран Балкан правильное, порядочное отношение к России", - сказал он.

Кроме того, по его словам, власти Республики Сербской полностью согласны с оценками главы МИД РФ Сергея Лаврова в ООН насчет ЕС.

Додик поздравил Путина с успешно проведенными выборами в Госдуму. Он также предложил президенту России проводить ежегодные заседания правительств РФ и Республики Сербской.