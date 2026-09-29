Проработка возможной встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не началась

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Проработка возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не началась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока не началась", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Павла Зарубина.

При этом он подчеркнул, что президент РФ, очевидно, поедет на этот саммит. "Мы приглашение получили. (...) Так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось", - сказал помощник президента РФ.

В Кремле рассчитывают, что председатель КНР Си Цзиньпин - хозяин предстоящего саммита АТЭС предпримет шаги для организации трехсторонней встречи с президентами России и США.

"Если там будет президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия - председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации этой трехсторонней встречи", - сказал Ушаков.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.