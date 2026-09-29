Военные сообщили о поражении сухогруза с имуществом ВСУ на северо-западе Черного моря

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в северо-западной части Черного моря нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Сегодня днем в результате удара беспилотными летательными аппаратами в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ".