В МВД РФ заявили, что Конвенция ООН против киберпреступности поможет в борьбе с такими преступлениями

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что механизмы, заложенные в новой Конвенции ООН против киберпреступности, помогут в борьбе с данным видом преступлений.

"Владимир Колокольцев сделал акцент на том, что скорейшее вступление в силу Конвенции ООН против киберпреступности и присоединение к ней Судана предоставит дополнительные возможности правоохранительным органам для борьбы с данным видом преступлений благодаря заложенным в этом новом международном договоре механизмам", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк по итогам встречи главы МВД со своим суданским коллегой Бабикером Самрой Мустафой Али.

Министр внутренних дел Судана прибыл в Москву для участия в VI Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма.

В ходе встречи Колокольцев напомнил, что "бесконтрольная накачка Украины оружием и наемниками напрямую влияет на ситуацию с преступностью в мире". По его словам, Россия на протяжении всех последних лет обращала внимание мирового сообщества на организованные при попустительстве и прямой вовлеченности украинских властей криминальные колл-центры. Теперь, отметил министр, они не ограничились преступными посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность в другие регионы, включая государства Евросоюза, Азии и Африки.

Глава МВД России подчеркнул, что суданские и российские граждане нередко становятся жертвами одних и тех же международных противоправных схем, включая телефонное мошенничество, фишинг и криптовалютные пирамиды. При этом российские наработки в выявлении и раскрытии посягательств в данной сфере достаточно успешны и могут быть полезны для суданских коллег.

Участники встречи подтвердили важность укрепления взаимодействия по всем ключевым аспектам правоохранительной деятельности.