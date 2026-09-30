Сочинский аэропорт открыт, самарский закрыт, нижегородский работает по согласованию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт в Сочи возобновил работу, в Самаре не обслуживает рейсы, в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Самары (Курумоч), аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее приостановили работу аэропорты Пензы и Саратова.