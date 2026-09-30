Ребенка смыло волной в море с пирса на Сахалине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В портовом городе Холмске на юге Сахалина ведутся поиски тела 12-летнего мальчика, которого вечером во вторник смыло волной с пирса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"29 сентября в 19:40 местного времени (11:40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что в Холмске в районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждение, и его смыло волной с пирса", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Центра ГИМС, спасатели противопожарной службы Сахалинской области, а также медицинские работники.

По данным пресс-службы, тело ребенка без признаков жизни видели в воде в 20 м от пирса, но в море был шторм (Сахалин находился под влиянием очередного циклона - ИФ) и достать тело из воды во вторник не смогли.

В среду поиски погибшего ребенка продолжаются.