Завершается открытый набор в отряд космонавтов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пятый открытый отбор в отряд космонавтов завершается в среду, его итоги подведут до 10 ноября.

4 февраля в "Роскосмосе" объявили о начале пятого открытого отбора в отряд космонавтов, претенденты должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Возможность электронной подачи документов для участия в открытом отборе открылась 12 апреля на портале Госуслуг.

22 сентября гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщал, что в рамках набора, в том числе с помощью портала Госуслуг, было подано 12 тыс. заявок; 350 человек уже прошли первичный отбор.

4 марта начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК), командир отряда Олег Кононенко заявил, что в рамках открытого набора планируется отобрать от четырех до шести человек.

Сообщалось, что отбирать претендентов поручено ЦПК при участии представителей Ракетно-космической корпорации "Энергия" и Института медико-биологических проблем РАН.

Это пятый открытый отбор в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах было отобрано по восемь кандидатов в космонавты, в 2021 и 2024 - по четыре.

На данный момент отряд космонавтов "Роскосмоса" насчитывает 25 человек.