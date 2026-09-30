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Автобус и грузовик столкнулись на трассе в Забайкалье, есть пострадавшие

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль и автобус, в котором находилось более 20 человек, столкнулись на федеральной трассе в Забайкальском крае, сообщает в среду региональный главк МЧС России.

"На 1037 км федеральной автодороги Р-258 Чита - Иркутск, в 3 км от населенного пункта Дровянная Улетовского муниципального округа произошло столкновение автобуса с большегрузным автомобилем. В салоне автобуса находились 22 человека, включая двух водителей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадали четыре человека, погибших нет.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, ГУ "Забайкалпожспас", полиции, медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечено 27 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России - пять человек и две единицы техники.

Забайкалье МЧС России
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