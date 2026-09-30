Поиск

Отряд кораблей Северного флота отработал высадку десанта на арктический остров

Для разведки района высадки применялись роботизированные комплексы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова отработали экипажи отряда кораблей, выполняющие задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, сообщил Северный флот (СФ) в среду.

"По условиям учения отряду кораблей СФ необходимо было ликвидировать вооружённую группу условного противника, находящуюся на острове. Условного противника обозначала группа антитеррористической деятельности отряда кораблей", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

По её данным, учения проводились в районе острова Средний архипелага Седова в Карском море.

В ходе отработки задач с борта патрульного корабля "Иван Папанин" палубным вертолётом Ка-29 на побережье была доставлена десантно-штурмовая группа из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии, информирует пресс-служба.

"Огневая подготовка района высадки была обозначена расчётом артиллерийского комплекса патрульного корабля "Иван Папанин"", - говорится в сообщении.

"Разведка района высадки проводилась с применением роботизированных комплексов. С подходом большого десантного корабля (БДК) "Кондопога" к береговой линии острова Средний способом "на упор" из твиндека корабля была выполнена высадка двухзвенных вездеходов ДТ-10ПН "Витязь" с морскими пехотинцами и инженерами отдельного морского инженерного полка Северного флота. В дальнейшем был осуществлен захват пункта высадки", - информирует флот.

Сообщается, что "после боевого построения морского десанта был осуществлён марш на технике в назначенный район".

"Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения", - говорится в сообщении.

По данным СФ, все поставленные задачи выполнены успешно.

После проведения учений военная техника была погружена на БДК "Кондопога", сообщает пресс-служба.

Северный флот учение десант Арктика остров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Останки четырех моряков обнаружили на отбуксированном на Камчатку судне "Триумф"

Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Спасатели обнаружили заблокированных в пещере в Крыму туристов

В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

 В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

 Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

Суд конфисковал 3 млрд руб. экс-главы "Русагро" и более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. экс-жены Мошковича

Минобороны сообщило о крушении Ту-95 в Амурской области и гибели шести человек

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы

 Фракция партии "Единая Россия" выдвинула кандидатов в главы комитетов Госдумы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12003 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3800 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов