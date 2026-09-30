Отряд кораблей Северного флота отработал высадку десанта на арктический остров

Для разведки района высадки применялись роботизированные комплексы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова отработали экипажи отряда кораблей, выполняющие задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, сообщил Северный флот (СФ) в среду.

"По условиям учения отряду кораблей СФ необходимо было ликвидировать вооружённую группу условного противника, находящуюся на острове. Условного противника обозначала группа антитеррористической деятельности отряда кораблей", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

По её данным, учения проводились в районе острова Средний архипелага Седова в Карском море.

В ходе отработки задач с борта патрульного корабля "Иван Папанин" палубным вертолётом Ка-29 на побережье была доставлена десантно-штурмовая группа из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии, информирует пресс-служба.

"Огневая подготовка района высадки была обозначена расчётом артиллерийского комплекса патрульного корабля "Иван Папанин"", - говорится в сообщении.

"Разведка района высадки проводилась с применением роботизированных комплексов. С подходом большого десантного корабля (БДК) "Кондопога" к береговой линии острова Средний способом "на упор" из твиндека корабля была выполнена высадка двухзвенных вездеходов ДТ-10ПН "Витязь" с морскими пехотинцами и инженерами отдельного морского инженерного полка Северного флота. В дальнейшем был осуществлен захват пункта высадки", - информирует флот.

Сообщается, что "после боевого построения морского десанта был осуществлён марш на технике в назначенный район".

"Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения", - говорится в сообщении.

По данным СФ, все поставленные задачи выполнены успешно.

После проведения учений военная техника была погружена на БДК "Кондопога", сообщает пресс-служба.