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Более 30 БПЛА нейтрализовано в Ростовской области за ночь

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области уничтожено более 30 дронов за ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 6 районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском", - говорится в сообщении.

В Чертковском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано, отметил Слюсарь.

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Ростовская область БПЛА
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