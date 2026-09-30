В Кемерово застрелили медведя

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Медведь повадился заходить в черту города Кемерово, его застрелили охотники, сообщает в среду пресс-служба министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

По информации министерства, изначально хищника заметили в городе в ночь на 27 сентября.

"Этой же ночью его отогнали за пределы города в болотистую и труднодоступную местность. Патрулирование проводилось круглосуточно, чтобы не допустить его обратно в город. Информация о повторном появлении медведя в городе, которая распространялась в чатах и пабликах 27 и 28 сентября, проверялась с выездом на место, ни одно сообщение не подтвердилось", - говорится в сообщении.

Тем не менее, 28 сентября медведя заметили на окраине Кемерова, в районе здания № 70 по улице Аэропорт.

Поисками животного занимались восемь мобильных групп, которые использовали беспилотники с тепловизорами. Специалисты обследовали территорию в районе посёлков Металлплощадка, Пугачи, Новостройка, Берёзово, Сухая Речка и Мамаевки. Поиск продолжился в ночь с 28 на 29 сентября. Медведя оттеснили в ближайшие охотничьи угодья.

Днем 29 сентября медведя застрелили охотники в соответствии с разрешением на осуществление спортивной и любительской охоты.